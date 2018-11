Le ultime su Bologna-Atalanta, i probabili undici della gara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sfida salvezza dai temi interessanti quella di domenica alle ore 18: i felsinei di Inzaghi proveranno a fermare la corsa della Dea, risalita grazie ai successi su Chievo e Parma, ma dovranno fare i conti con assenze ancora pesanti che potrebbero convincere Inzaghi a cambiare modulo rispetto al consueto. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'undicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del San Paolo:

Oggi ultimo test per Danilo ma difficilmente ce la farà. Probabile 4-3-3 con Calabresi e Mbaye larghi, Gonzalez e Helander centrali. Pulgar sarà il regista,

Svanberg la mezzala sinistra, mentre per il ruolo di interno di destra ballottaggio Poli-Dzemaili. In attacco Orsolini, Santander e Palacio, con Inzaghi che si affida all'argentino, già decisivo nella sfida contro il Sassuolo.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Gonzalez, Helander, Calabresi; Svanberg, Pulgar, Poli; Orsolini, Santander, Palacio.

Gollini proverà a riprendersi il posto da titolare in porta, al posto di Berisha, ma il vero dubbio riguarda il centravanti: Barrow non ha fatto grandi cose contro il Parma, ma Zapata non è stato brillante nelle sfide precedenti. Confermatissimo sulla trequarti lo sloveno Ilicic al fianco di Gomez, mentre in difesa ancora out Masiello, toccherà ancora a Mancini.

ATALANTA (3-5-2): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Barrow.