Le ultime su Bologna-Frosinone - Tridente per Inzaghi, torna Ciano

© foto di Federico Gaetano

Ultima spiaggia per Filippo Inzaghi. Il Bologna allenato dall'ex attaccante di Milan e Nazionale ha 14 punti, mentre il Frosinone di Marco Baroni ne ha quattro in meno. Una sconfitta al Dall'Ara spingerebbe una delle due formazioni virtualmente in Serie B, nonostante il mercato aperto che può portare qualche rinforzo importante per la corsa salvezza.

Inzaghi deve decidere se confermare le tre punte come contro la SPAL nel derby di Ferrara. Santander dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina, come contro il Napoli prima della sosta e nella sfida di cinque giorni fa. Palacio, a questo punto, giocherà al centro del fronte offensivo con l'inserimento di Orsolini alla sua destra. In difesa è in atto il ballottaggio tra Dijks e Mattiello. Confermati i neoarrivati Soriano e Sansone.

In casa ciociara tornano a disposizione Capuano e Ciano dopo la squalifica. Il primo sarà dal 1' nel pacchetto arretrato, mentre l'ex Napoli giocherà con Ciofani in avanti visto che Campbell è destinato a salutare. Ci sarà probabilmente subito spazio per Viviani, arrivato ufficialmente nella giornata di giovedì. A rischiare il posto è Valzania.

Queste le probabili formazioni della sfida:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Palacio, Orsolini. Allenatore: Inzaghi.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Ghiglione, Chibsah, Viviani, Maiello, Beghetto; Ciofani, Ciano. Allenatore: Baroni.