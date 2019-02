Le ultime su Bologna-Genoa: i probabili undici della sfida

© foto di PhotoViews

Prima gara casalinga per Sinisa Mihajlovic, che ha esordito col botto sulla panchina del Bologna (atto II) con il successo di San Siro. Di fronte ci sarà un Genoa carico dopo gli ottimi risultati di questo inizio 2018, che hanno allontanato i rossoblù dalla zona calda, anche senza l'apporto di Piatek. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventitreesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, iniziata ieri con la sfida tra Lazio ed Empoli, che ha visto il successo dei padroni di casa. Stasera sfida tra Roma e Chievo:

Helander e Mattiello tornano a disposizione dopo il turno di squalifica: lo svedese giocherà in luogo Lyanco, infortunatosi all'esordio. In cabina di regia Pulgar, con Poli e Soriano al suo fianco, mentre i dubbi sono quasi tutti in attacco: Santander è ko, Palacio dovrebbe adattarsi a centrale, mentre Sansone, tornato in gruppo, e Edera saranno gli esterni. Difficile il recupero di Santander, che dovrebbe però andare in panchina.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Edera, Palacio, Sansone.

Romero out per squalifica, Prandelli potrebbe rimpiazzarlo con Gunter o accentrare Criscito. Pezzella sarebbe il sostituto naturale dell'ex Zenit, mentre a centrocampo Radovanovic e Lerager dovrebbero essere preferiti a Rolon e Veloso. Out Favilli, pochi dubbi per l'attacco, dove Kouamè affiancherà l'uomo del momento, Sanabria.

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Zukanovic, Gunter, Criscito; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Bessa; Kouamé, Sanabria.