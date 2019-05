Le ultime su Bologna-Parma: Edera al posto di Sansone, Rigoni dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La salvezza a un passo, ma ancora da conquistare. I percorsi di Bologna e Parma sono stati ugualmente complicati, anche se diametralmente opposti: i ducali hanno messo tanto fieno in cascina nel girone d'andata, poi si sono arenati; i felsinei, invece, hanno cambiato passo solo con l'arrivo di Mihajlovic, che ha compiuto un autentico miracolo. Assenze pesanti per il tecnico serbo, che deve fare a meno degli squalificati Dijks, Sansone e Poli. Il terzino sinistro sarà Krejci, con Dzemaili in mezzo ed Edera sulla linea dei trequartisti. D'Aversa conferma il 5-3-2: al posto degli squalificati Kucka e Barillà, ci saranno Rigoni e Sprocati (in vantaggio su Dezi e Machin).

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Edera; Palacio.

Parma (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Alves, Bastoni, Dimarco; Rigoni, Scozzarella, Sprocati; Siligardi, Gervinho.