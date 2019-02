Le ultime su Cagliari-Atalanta - Pasalic per Ilicic. Pellegrini scalpita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari deve tornare a vincere per scacciare i fantasmi della zona rossa e soprattutto le voci a proposito di Maran e del suo futuro dato in bilico per i recenti risultati ottenuti. L'Atalanta vola sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria contro la Juventus e vuole continuare a vincere per coltivare un sogno che qualcuno inizia a sussurrare, ovvero il quarto posto e la Champions League.

I sardi hanno fatto molto mercato, ma ancora difficilmente arriverà l'esordio da titolare per uno o più di loro. Il più vicino al campo è Luca Pellegrini che scalpita e che potrebbe anche prendere il posto del favorito Padoin. A centrocampo troppo presto per vedere Oliva dal 1', con Cigarini favorito su Bradaric per guidare la mediana. In avanti Birsa torna titolare dopo gli acciacchi della settimana scorsa che lo costrinsero a entrare a gara in corso. In avanti Joao Pedro e Pavoletti, con Thereau, acquistato a pochi minuti dal gong, pronto per entrare in caso di bisogno.

Gasperini dovrà fare a meno di Ilicic, uscito nei primi minuti del match contro i bianconeri. Al suo posto ci sarà Pasalic insieme a Gomez alle spalle di Zapata. In difesa Masiello è in vantaggio su Toloi e Djimsiti per affiancare Palomino e Mancini. Castagne, dopo il gol contro la Juve, dovrebbe partire dal 1' con Gosens ancora in panchina. A centrocampo Freuler si gioca il posto con Pessina.

Probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini