Le ultime su Cagliari-Fiorentina: dubbio Chiesa, Lafont in panchina

© foto di Giacomo Morini

Undici gare alla fine della stagione, ogni punto conta e anche tra Fiorentina e Cagliari, primo anticipo del 28° turno di Serie A 2018/19, in palio c'è un successo che può contare molto. Per i padroni di casa, reduci dalla pesante sconfitta contro il Bologna, mentre gli ospiti cercheranno di recuperare posizioni in chiave Europa, anche alla luce di una semifinale di Coppa Italia ancora molto lontana, un altro modo per poter ritrovare una qualificazione europea. Di seguito le ultime sulla gara in programma stasera:

Nel Cagliari Cacciatore potrebbe giocare da titolare sulla corsia destra, mentre il problema a Pellegrini rilancia titolare Lykogiannis sulla corsia opposta. A centrocampo la squalifica di Bradaric toglie dubbi a Maran, che potrebbe però riportare Birsa sulla trequarti, dopo l'infortunio, al posto dell'irrequieto Joao Pedro. Padoin mezzala è una ipotesi, come il rientrante Deiola.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.

Allenatore: Maran.

Nella Fiorentina dubbio Chiesa per l'attacco, con Pioli che potrebbe anche far riposare il talentuoso attaccante rispolverando Mirallas dal primo minuto. O c'è anche la possibilità di un rilancio di Simeone, mentre Muriel e Gerson non sono in dubbio. Il brasiliano potrebbe anche essere arretrato a centrocampo, vista l'emergenza. In porta ancora spazio a Terracciano.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Noorgaard, Dabo; Chiesa, Muriel, Gerson.

Allenatore: Pioli.