Le ultime su Cagliari-Frosinone: ultima chiamata per i ciociari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultimissima chiamata per il Frosinone a Cagliari, dove i gialloazzurri hanno un solo risultato a disposizione per provare a cullare un sogno salvezza che appare più una chimera che un obiettivo realmente raggiungibile. I gialloazzurri però non si rassegnano e ancora una volta si giocheranno tutto, contro una squadra, quella sarda, risollevata dagli ultimi ottimi risultati e forte del fattore campo. Di seguito le ultime di formazione sulla gara del 33° turno di Serie A, in arrivo dai nostri inviati sui vari campi della massima divisione italiana:

Fuori per squalifica Pisacane, Pellegrini e Barella. In difesa ballottaggio tra Srna e Lykogiannis, verso la conferma Klavan e Padoin. Potrebbe essere arrivato il momento di Birsa da titolare, con Joao Pedro e Pavoletti inamovibili in attacco. Si allenano a parte Castro, Deiola e Cacciatore, l'unico recuperabile sembra essere il centrocampista, regolarmente convocato.

● I convocati di Maran: torna a disposizione Deiola, out Cacciatore

● Le parole di Maran : "Testa alla salvezza, il 10° posto non cmi interessa"

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti.

Allenatore: Maran.

Assenti Chibsah per squalifica e Cassata per infortunio, il reparto in cui mister Baroni ha meno scelte è il centrocampo. In cabina di regia ci sarà Maiello con Valzania e uno tra Gori e Paganini ad agire da interni. Sulle fasce Beghetto a sinistra e Paganini o Zampano (nel caso Paganini giochi interno). In avanti tre per due maglie: Ciano, Pinamonti e Ciofani.

● I convocati di Baroni: fuori causa Cassata, Salamon e Viviani

● Le parole di Baroni : "Crediamo alla salvezza, in campo chi sta meglio"

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Paganini, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Allenatore: Baroni.