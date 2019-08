Le ultime su Cagliari-Inter: Conte non tocca nulla. Simeone dal 1'

Dopo l'antipasto della prima giornata, la Serie A si concede subito il bis: tra stasera e domenica andrà in scena il secondo atto del campionato di massima divisione, prima della pausa per le nazionali e in attesa della fine del mercato. Alle 20.45 di stasera il derby emiliano tra Bologna e SPAL, domani il big match tra Juve e Napoli e domenica il derby di Roma: la carne sul fuoco non manca davvero. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno domani in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

I rossoblù dovranno fare a meno dell’infortunato Pavoletti, ancora in attesa dell’esito degli esami dopo la distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro le Rondinelle. In porta ancora fiducia a Rafael, in attesa del pieno inserimento in squadra del neoarrivato Olsen. Possibile che si giochi con il 3-5-2 a specchio: l'idea rivoluzionaria sarebbe Nandez sulla fascia destra a "tutta fascia". Pronto il trio Rog-Nainggolan-Ionita (moldavo in ballottaggio con Pinna, con lo spostamento al centro dell’ex Boca) e lo scalpitante Pellegrini a sinistra. Davanti subito spazio a Simeone, insieme a Joao Pedro.

CAGLIARI (3-5-2): Rafael; Pisacane, Romagna, Klavan; Nández, Rog, Nainggolan, Ionita (Pinna), Pellegrini; Simeone, Joao Pedro.

Allenatore: Maran.

L'Inter per la prima trasferta della stagione non avrà a disposizione Sanchez: il cileno, non convocato in Nazionale, approfitterà della sosta per ritrovare la forma ad Appiano Gentile. Godin, d'altro canto, risponderà alla chiamata di Conte che comunque non lo utilizzerà dal primo minuto, proprio come de Vrij (risolto in fretta il piccolo problema fisico post-Lecce). Spazio dunque ancora per Ranocchia.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro.

Allenatore: Conte.