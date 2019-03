Le ultime su Cagliari-Inter: Lautaro costretto agli straordinari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le parole e ancor prima il traumatico 3-3 contro la Fiorentina, l'Inter torna a pensare ad un campionato dove i numerosi passi falsi delle ultime settimane hanno messo a serio rischio il terzo posto. Di fronte avrà un Cagliari che a livello di classifica ha risolto diversi problemi con il successo contro il Parma, ma che dovrà dare continuità dopo il ko della scorsa settimana. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventiseiesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, che inizierà stasera proprio con la sfida tra Cagliari e Inter alla Sardegna Arena:

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti.

Allenatore: Maran.

Birsa, Klavan, Romagna, Castro e Cerri sono ancora fuori causa, mentre fanno parte dei convocati Despodov, Cacciatore e Thereau, seppur in condizioni non ottimali. Joao Pedro si candida per una maglia da titolare al fianco di Pavoletti, con Cigarini in regia in ruolo di Bradaric e senza Deiola, squalificato. Srna prova a tornare titolare a destra, scalzando Faragò.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

Allenatore: Spalletti.

Icardi continua a occupare la maggior parte dei pensieri nerazzurri: l'argetino è ancora una volta non convocato per la trasferta in Sardegna. Al fianco di Lautaro Martinez si schiereranno Perisic e Politano, nei panni di trequartista dovrebbe essere confermato Nainggolan. In difesa D'Ambrosio ed Asamoah più di Cedric e Dalbert.