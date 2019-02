Le ultime su Cagliari-Parma: i probabili undici della sfida

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cagliari per la salvezza, Parma per riprendere il cammino dopo lo stop con l'Inter. La sfida che aprirà il sabato della Serie A sarà molto importante soprattutto per la squadra di Rolando Maran che non potrà fallire l'appuntamento con la vittoria per non complicare ancora di più la classifica in vista della parte finale della stagione. D'Aversa in conferenza stampa ha sottolineato la voglia di vedere i suoi scendere in campo come se dovessero affrontare una big.

Maran ha poca scelta in attacco, complici gli infortuni e avanzerà Nicolò Barella alle spalle di Pavoletti e Joao Pedro. A centrocampo tornerà Bradaric in cabina di regia mentre in difesa nonostante la convocazione non ci sarà Romagna: al suo posto Pisacane.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Ionita, Bradaric, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.

Allenatore: Maran.

Solito dubbio in attacco per Roberto D'Aversa. Biabiany e Siligardi si giocano la terza maglia per completare il tridente con Gervinho e Inglese. Non ci sarà lo squalificato Gagliolo, così come Dimarco, nuovamente infortunato. Stulac tornerà titolare, con Scozzarella che è alle prese con un problema muscolare.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Stulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.