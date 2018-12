Le ultime su Cagliari-Roma: out Barella e Lorenzo Pellegrini

Fischio d'inizio domani alle 18.00.

Il Cagliari non conosce sconfitta da inizio novembre e i rossoblu vogliono andare avanti su questa strada, anche se Maran cerca la vittoria visti i tre pareggi di fila rimediati contro SPAL, Torino e Frosinone. La Roma, invece, deve tornare al successo per non perdere ulteriore terreno dalla quarta posizione che vale la prossima Champions League.

Le ultime sul Cagliari. Mister Rolando Maran dovrà rinunciare a Barella, squalificato. Per questo ci sarà un’occasione per Faragò dall’inizio, con Farias che potrebbe esserci fin dall’inizio. In difesa, invece, Klavan dovrebbe essere confermato a scapito di Romagna.

Le ultime sulla Roma. Fazio riprende il posto dall’inizio, con Manolas a rischio per un colpo subito in allenamento. Lorenzo Pellegrini va ad aggiungersi agli infortunati e tornerà soltanto con l’inizio del 2019. Indisponibili anche questa settimana De Rossi, Dzeko ed El Shaarawy, in avanti Pastore insidia Zaniolo ma mister Di Francesco dovrebbe schierare il giovane italiano vista la buona prestazione dello scorso weekend contro l’Inter.

Le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Klavan, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Joao Pedro, Farias; Pavoletti. Allenatore: Maran.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick. Allenatore: Di Francesco.