Le ultime su Celtic-Milan: Pioli lancia Dalot, Diaz e Tonali dal 1'. Straordinari per Ibra

Ultimo a scendere in campo tra i tecnici delle italiane, Stefano Pioli sfiderà alle 21 il Celtic Glasgow col suo Milan. Scelte obbligate in più di un reparto per il tecnico rossonero, che deve chiedere gli straordinari alla coppia centrale Kjaer-Romagnoli ma anche a Ibrahimovic. Qualche novità in altri settori: Sandro Tonali dovrebbe iniziare da titolare in mediana, mentre il terzino destro sarà Dalot. Occasione dal 1' anche per Brahim Diaz, con Castillejo a destra e un dubbio a sinistra: in questo momento, Rade Krunic è in vantaggio su Rafael Leao.