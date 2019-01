Le ultime su Chievo-Fiorentina - Occasione per Hancko e Norgaard

© foto di Federico De Luca

La vittoria contro il Frosinone ha portato entusiasmo in casa ChievoVerona, formazione ultima in classifica ma non per questo già condannata alla retrocessione. Il ko contro la Juventus non rappresenta un grande problema perché fare punti contro la squadra più forte in Italia non era certo facile, né preventivabile in un'eventuale tabella salvezza. Domenica al Bentegodi arriva la Fiorentina, senza successi dal 22 dicembre e reduce dai pareggi contro le due genovesi (0-0 col Genoa e pirotecnico 3-3 contro la Sampdoria).

Mister Di Carlo deve fare a meno degli squalificati Kiyine e Bani, in difesa c'è il dubbio Barba ma è confermato Tomovic con Giaccherini a giocare nel ruolo di trequartista alle spalle di Pellissier e Stepinski. Quest'ultimo, però, dovrà vincere il ballottaggio con Meggiorini.

Nell'undici di mister Pioli ci sarà spazio per Hancko in difesa e Norgaard in mezzo al campo, viste le assenze di Biraghi ed Edimilson Fernandes causa squalifica. Torna Benassi in mediana dal 1', in attacco ci saranno Chiesa e Muriel ai lati di Simeone. L'ex Sampdoria e Siviglia vuole confermare l'ottimo stato di forma, dopo la doppietta siglata cinque giorni fa in maglia viola.

Queste le probabili formazioni della sfida:

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Rossettini, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. Allenatore: Di Carlo.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Pezzella, Hancko; Benassi, Norgaard, Veretout; Muriel, Simeone, Chiesa. Allenatore: Pioli.