Le ultime su Chievo-Frosinone: Pellissier davanti. Dubbio Ariaudo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Delicata sfida salvezza domani al Bentegodi di Verona fra Chievo e Frosinone. La squadra di mister Di Carlo si trova all'ultimo posto con appena 5 punti in classifica. Davanti, con il doppio di punti, c'è il Frosinone, che dopo l'esonero di Longo ha conquistato due pareggi contro Udinese e Milan.

Di Carlo è alle prese con gli infortuni. Oltre a Cacciatore, domani mancherà anche Obi, alle prese con dei problemi muscolari. In dubbio anche Birsa, in attacco confermato capitan Sergio Pellissier, vero trascinatore dei clivensi in questo momento di difficoltà.

CHIEVOVERONA 3-4-1-2 - Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic, Jaroszynski; Giaccherini; Stepinski, Pellissier.

Marco Baroni punta ancora una volta sul 3-5-2 con Ciofani in vantaggio sulla concorrenza per una maglia da titolare in attacco al fianco dell'inamovibile Ciano. In difesa l'unico dubbio è quello legato ad Ariaudo: potrebbe partire Salamon dal primo minuto.

FROSINONE 3-5-2 - Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, D.Ciofani.