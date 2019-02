Le ultime su Chievo-Genoa: i probabili undici della sfida

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Chievo si prepara alla sfida col Genoa in una gara che sa di ultima spiaggia. Il Genoa di Prandelli cerca invece conferme dal punto di vista della crescita e della continuità di rendimento dopo i 4 risultati utili consecutivi.

Squalificati Depaoli e soprattutto Giaccherini, in difesa chance per il neo acquisto Schelotto. A centrocampo Kiyine è in ballottaggio con Diousse, in vantaggio, davanti Djordjevic favorito su Meggiorni.

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Diousse, Hetemaj; Stepinski, Djordjevic.

Dubbio modulo per Cesare Prandelli che sta valutando il 4-4-2 ed il 4-3-1-2. Cerca una maglia da titolare Bessa, molto in tal senso dipenderà dalla scelta del tecnico sullo schema da utilizzare.

GENOA (4-3-1-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Rolon, Radovanovic, Lerager; Bessa; Sanabria, Kouame.