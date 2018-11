Le ultime su Chievo-Lazio: dubbio Giaccherini, Correa con Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è ancora speranza per i clivensi, visto il pari di domenica scorsa al San Paolo contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Il tecnico Mimmo Di Carlo ha festeggiato in modo positivo il suo ritorno sulla panchina del ChievoVerona, ma il calendario non sorride e di fronte questo weekend ci sarà la Lazio. La formazione di Simone Inzaghi ha giocato ieri a Nicosia contro l'Apollon Limassol, rimendiando un ko per 2-0. Assente a Fuorigrotta lo scorso weekend, Giaccherini potrebbe tornare a disposizione per domenica mentre Di Carlo valuta se rilanciare Cacciatore in difesa (schierato a gara in corso contro il Napoli). Qualora dovesse recuperare, Giaccherini prenderebbe il posto di Meggiorini alle spalle dell'unica punta. Sul fronte offensivo, invece, Stepinski dovrebbe prendere il posto che al San Paolo è stato occupato da Pellissier.

La Lazio è rientrata questa mattina in Italia, con mister Inzaghi che proverà a reuperare Leiva. In mediana, altrimenti, ci sarà ancora Badelj in cabina di regia. In avanti Correa potrebbe battere la concorrenza ed essere schierato in coppia con Immobile, in dubbio la presenza di Luis Alberto.

Le probabili formazioni:

ChievoVerona (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Meggiorini; Stepinski. Allenatore: Di Carlo.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.