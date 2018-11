Le ultime su ChievoVerona-Bologna, i probabili undici della gara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sfida salvezza molto importante per ambo le squadre, con il ChievoVerona alla ricerca del primo successo stagionale e di punti che possano garantire almeno una fiammella di speranza agli scaligeri in ottica salvezza, mentre il Bologna rischia di precipitare in caso di ko e non è escluso che Inzaghi venga messo in discussione. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del dodicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del Benito Stirpe:

Ventura va a caccia della prima vittoria sulla panchina dei gialloblù con il tridente titolare Stepinski, Giaccherini e Birsa: spinge però Meggiorini, che potrebbe fare staffetta con lo sloveno. Ancora ricca la colonia degli assenti: Tomovic, Rigoni, Djordjevic e Pucciarelli sono out, non al meglio nemmeno Jaroszynski.

CHIEVOVERONA (3-4-2-1): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic, Jaroszynski; Giaccherini, Birsa; Stepinski.

Danilo non è ancora recuperato del tutto quindi Inzaghi è pronto a tornare al 4-3-3 con Mbaye e Dijks terzini, Calabresi e Gonzalez centrali. Poli, in ballottaggio con Dzemaili, gioca con Pulgar e Svanberg a centrocampo, mentre Orsolini, Santander e Palacio in attacco.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Calabresi, Gonzalez, Dijks; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Santander, Palacio.