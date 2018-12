Le ultime su ChievoVerona-Inter: i probabili undici della sfida

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ChievoVerona cerca ancora il successo, sarebbe il primo da quando è iniziato il campionato: Di Carlo ci proverà anche contro Spalletti, dopo quattro pari di fila, ma i nerazzurri non possono assolutamente lasciar punti per strada, visto che il Napoli è già scappato a +6. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del diciassettesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tutto nella giornata di domani e che inizierà con la sfida tra Lazio e Cagliari delle 12.30:

Rientra dalla squalifica Depaoli, out invece per somma di cartellini Radovanović, che sarà sostituito da Rigoni. Rimangono da valutare le condizioni di Obi e di Cacciatore: col 3-5-2 sugli esterni Jaroszyński e Léris, entrambi convincenti contro la SPAL. Davanti spazio all'esperto Pellissier, come ha dichiarato Di Carlo in conferenza stampa.

Le parole di Di Carlo : "Sarà una partita da affrontare a ritmi alti. Mi è piaciuto molto come la squadra ha interpretato il 3-4-1-2 a Ferrara. Teniamo aperte più opzioni tattiche. Dovremo essere aggressivi e propositivi per fare la nostra partita. Domani si sfideranno due grandissimi attaccanti: Pellissier e Icardi".

CHIEVOVERONA (3-5-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Léris, Hetemaj, Rigoni, Giaccherini, Jaroszyński; Pellissier, Meggiorini.

Spalletti riflette su un impiego di Nainggolan dall’inizio, ma le condizioni del belga non sono ancora ottimali, quindi João Mário rimane il favorito. In difesa, Miranda non verrà rischiato, quindi toccherà ancora a De Vrij-Skriniar. La squalifica di Asamoah costringe D’Ambrosio alla fascia sinistra mentre a destra ancora Vrsaljiko. Il rientrante Vecino dovrebbe affiancare Brozovic in mezzo.

Le parole di Spalletti : "Radja si è allenato bene, sta tenendo un comportamento giusto. Devo fare delle scelte in una rosa di qualità. In anni precedenti qualcuno sembrava solo fare numero, adesso non è così. Chi ha giocato poco, ha comunque un livello importante. Nessuno è felice di stare fuori, ma il passaggio per diventare una squadra top sta proprio qui. Alla Juve ci sono elementi forti e costosi che non si lamentano".

INTER (4-3-2-1): Handanović; Vrsaljko, de Vrij, Škriniar, D’Ambrosio; Vecino, Brozović; Politano, João Mário, Perišić; Icardi.