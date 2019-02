Le ultime su ChievoVerona-Roma: i probabili undici della sfida

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una Roma particolarmente ricca di assenze, e con la Champions League che si avvicina, va a far visita al ChievoVerona di Di Carlo, squadra che dovrà andare a caccia di imprese praticamente sempre in queste ultime sedici giornate di Serie A, vista la classifica attuale. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventitreesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, iniziata ieri con la sfida tra Lazio ed Empoli, che ha visto il successo dei padroni di casa:

Pellissier ko, in attacco Stepinski potrebbe essere affiancato da Meggiorini o Djordjevic, con Depaoli e Jaroszynski esterni di centrocampo. In regia Rigoni sembra favoritissimo sull'ultimo acquisto Dioussè, ai suoi lati Giaccherini e Hetemaj, con l'ex Napoli che avrà può libertà di staccarsi ed andare ad agire dietro le punte.

CHIEVOVERONA (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Jaroszynski; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini.

Di Francesco ha quasi annunciato la formazione titolare in conferenza stampa: Dzeko sarà ancora il centravanti, con Schick alla sua destra e probabilmente El Shaarawy a sinistra, anche se il Faraone potrebbe essere preservato per la Champions. Zaniolo tornerà a centrocampo con Nzonzi e Cristante, mentre i problemi sono tutti in difesa: ko Olsen e Manolas, spazio a Mirante e Marcano.

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; El Shaarawy, Dzeko, Schick.