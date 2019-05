Le ultime su ChievoVerona-Sampdoria: ecco il PellissierDay

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Centottanta minuti alla fine del campionato e tra ChievoVerona e Sampdoria ci sono in palio tre punti che hanno poco significato in termini di classifica ma che entrambe vorranno per chiudere al meglio il campionato. Veronesi fortemente motivati a regalare un'ultima in casa indimenticabile al proprio pubblico e a Sergio Pellissier, che lascerà il calcio. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove le squadre preparano la sfida di domenica, ore 12.30 al Bentegodi:

Sergio Pellissier e altri dieci: con questo spirito Domenico Di Carlo andrà a comporre la formazione per la sfida alla Sampdoria di domenica pomeriggio. Il suo compagno d'attacco dovrebbe essere Meggiorini, con il giovane Vignato confermato alle spalle delle due punte. Ancora difesa a tre con Depaoli e Jaroszynski sulle corsie laterali di centrocampo. Possibile che nella ripresa si vedano altri giovani, come già successo nelle ultime settimane.

CHIEVOVERONA (3-4-1-2): Semper; Bani, Cesar, Barba; Depaoli, Dioussè, Hetemaj, Jaroszynski; Vignato; Pellissier, Meggiorini.

Allenatore: Di Carlo.

Problemi a sinistra per Marco Giampaolo. A tenere in apprensione il tecnico blucerchiato sono le condizioni di Nicola Murru che anche oggi non si è allenato. Sarà decisiva la seduta di rifinitura di domani, in alternativa Junior Tavares, che è ritornato in gruppo con Defrel, oppure lo slittamento sulla mancina di Sala con Bereszynski a destra. Al centro potrebbe rientrare Colley, in ballottaggio con Tonelli mentre per il resto poche variazioni col possibile rientro di Linetty a centrocampo è un Quagliarella a caccia di reti per consolidarsi capocannoniere del torneo.

SAMPDORIA (4-3-1-2)): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Sala; Praet, Ekdal, Linetty; Caprari; Defrel, Quagliarella

Allenatore: Giampaolo.