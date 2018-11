Le ultime su ChievoVerona-Sassuolo, i probabili undici della sfida

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Terza sfida per il nuovo ChievoVerona di Ventura, che proverà a sgambettare il Sassuolo nella sfida del Bentegodi: i gialloblù sono ricchissimi di assenze e dovranno saper buttare il cuore oltre l'ostacolo. Per i neroverdi, dopo il derby pareggiato, l'opportunità di rimettersi in corsa e provare a risolvere qualche incertezza di troppo in fase difensiva. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'undicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del San Paolo:

Out Rigoni e Barba, a Veronello lavoro a parte per gli infortunati Cacciatore, Tomovic e Djordjevic. Hetemaj sembra pronto a tornare titolare, sulle fasce invece andranno Depaoli e Jaroszynski. Trequartista Giaccherini al fianco di Birsa, con Stepinski punta centrale.

CHIEVO VERONA (4-3-3): Sorrentino; Bani, Rossettini, Cesar, Depaoli; Hetemaj, Radovanovic, Jaroszynski; Giaccherini, Birsa; Stepinski.

Allenatore: Ventura.

3-4-3 con Consigli in porta, solita difesa ed esterni che saranno Lirola e Rogerio: davanti Djuricic e Berardi a supporto di Boateng. A centrocampo Magnanelli e Locatelli in ballottaggio, difficile che giochi Duncan che è reduce da diverse settimane di stop ma il cui recupero è sicuramente una bella notizia per De Zerbi, pronto a ributtarlo nella mischia nelle prossime sfide.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Magnanelli, Sensi, Rogerio; Djuricic, Boateng, Berardi.

Allenatore: De Zerbi.