Le ultime su Empoli-Bologna: Zajc dalla panchina, dubbio Santander

Fischio d'inizio previsto per domenica alle ore 15.00.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sette punti in tre gare per l'Empoli dal momento dell'arrivo di mister Iachini, mentre il Bologna di Inzaghi arriva all'appuntamento di domenica dopo la vittoria contro il Crotone in Coppa Italia. Tuttavia, il successo in campionato per i felsinei manca dal 30 settembre.

Le ultime sull'Empoli. Iachini potrebbe puntare sulla formazione che sabato scorso ha ottenuto un punto contro la SPAL, con Veseli dal 1' e Zajc inizialmente in panchina. L'attacco sarà composto dal tandem Caputo-La Gumina, inoltre Krunic e Bennacer non sembrano al 100% ma dovrebbero recuperare.

Le ultime sul Bologna. Out Calabresi per squalifica. Santander ha rimediato una botta alla caviglia e potrebbe riposare, con Falcinelli pronto a giocare dal 1'. Orsolini sarà invece confermato dopo la doppietta in Coppa Italia, inizialmente dovrebbe agire da trequartista ma Inzaghi a gara in corso potrebbe puntare sull'attacco a tre punte.

Le probabili formazioni di:

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; La Gumina, Caputo. Allenatore: Iachini.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dijks; Orsolini; Falcinelli, Palacio. Allenatore: Inzaghi.