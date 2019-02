Le ultime su Empoli-Chievo - Ecco Farias. Stepinski rischia il posto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo lo scoppiettante mercato invernale, l'Empoli si appresta ad affrontare il Chievo in una partita che diventa fondamentale per la corsa salvezza. Il tecnico degli azzurri Beppe Iachini ha molte opzioni e soprattutto molti giocatori nuovi da poter sfruttare. Dopo gli errori contro il Genoa, rischia il posto Provedel in favore del polacco Dragowski. Anche Farias, tra gli ultimi acquisti ufficializzati nella giornata di ieri, potrebbe essere subito della partita visto che La Gumina non è al meglio e potrebbe addirittura restare fuori dai convocati.

In casa Chievo, Di Carlo, dovrebbe lasciare fuori dalla formazione titolare gli ultimi acquisti come Schelotto e Piazon e affidarsi all'usato sicuro. Rispetto agli undici iniziali visti contro la Fiorentina, ci sarà Bani al posto dell'infortunato Tomovic. A centrocampo potrebbe partire dal 1' Kiyine, affiancato da Hetemaj e Leris. In attacco confermatissimo il "tridente" composto da Giaccherini sulla trequarti, dietro a Pellissier e Stepinski. Quest'ultimo è in ballottaggio con Djordjevic e Meggiorini, apparsi in forma nelle ultime occasioni in cui sono stati chiamati in causa.

Probabili formazioni:

Empoli (3-5-1-1): Dragowski; Rasmussen, Silvestre Veseli; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias; Caputo. Allenatore: Iachini

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Jaroszynski, Rossettini, Bani, Depaoli; Hetemaj, Rigoni, Leris; Giaccherini; Pellissier, Stepinski. Allenatore: Di Carlo