Le ultime su Empoli-Inter: dubbio Nainggolan, c'è Rasmussen

Dopo il successo al fotofinish con il Napoli, l'Inter di Spalletti cerca il successo esterno sul campo dell'Empoli. La squadra di Iachini, aver concquistato tre vittorie ed un pareggio con il nuovo tecnico, è reduce da tre ko di fila con Fiorentina, Sampdoria e Torino.

Contro i nerazzurri il tecnico dei toscani è costretto a rinunciare agli squalificati Krunic e Di Lorenzo. Fuori anche Maietta per problemi muscolari, in difesa occasione per Rasmussnen. Torna Pasqual dal primo minuto al posto di Antonelli, davanti confermata la coppia Caputo-La Gumina

EMPOLI 3-5-2 - Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Untersee, Traoré, Bennacer, Acquah, Pasqual; La Gumina, Caputo.

In casa Inter mancherà per squalifica Marcelo Brozovic. Torna Nainggolan dopo la sospensione da parte del club, ma ancora non è certa la sua presenza dal primo minuto. A centrocampo Vecino in coppia con Borja Valero, ancora panchina per Lautaro Martinez, con l'argentino pronto a subentrare a gara in corso.

INTER 4-2-3-1 - Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Borja Valero, Vecinoi; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi.