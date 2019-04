Le ultime su Empoli-Napoli: Ancelotti sperimenta, tocca a Younes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nove gare alla fine della stagione, ogni punto conta e anche tra Empoli-Napoli, gara di stasera, in palio c'è un successo che può contare molto. Per i padroni di casa ottenerne tre sarebbe fondamentale per credere ancora in una salvezza complicatasi dopo i successi di Bologna e Udinese: Andreazzoli mastica amaro dopo il ko contro la Juve e al Castellani cercherà di concretizzare il bel gioco mostrato allo Stadium. Ancelotti, che vara un larghissimo turn-over, ha solo l'obiettivo di rispondere ad una Juve ormai irraggiungibile.

Torna dalla squalifica Silvestre, dovrebbe affiancare Maietta e Dell'Orco. Sugli esterni Di Lorenzo e uno tra Pasqual e Pajac, in mediana Krunic, Bennacer e Traoré completeranno il reparto. Attacco confermatissimo: Caputo-Farias partiranno titolari e Oberlin dalla panchina, complice il prolungarsi dell'assenza di La Gumina.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traorè, Pasqual; Caputo, Farias.

Allenatore: Andreazzoli.

Inamovibile Milik, al suo fianco Ounas più di Mertens, che non sta benissimo. Tante novità sugli esterni: Younes può partire titolare per la seconda volta in Serie A, Callejon confermato a destra con Zielinski spostato al centro e Fabian Ruiz in panchina. Dietro ballottaggio Luperto-Maksimovic per una maglia al fianco di Koulibaly, mentre in porta ancora Meret, Ospina rimane ai box.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Younes; Ounas, Milik.

Allenatore: Ancelotti.