Le ultime su Empoli-Parma: ospiti senza regista, rientra Bastoni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida salvezza molto importante tra Empoli e Parma, travolte dai rispettivi avversari nell'ultimo weekend e caccia di riscatto nello scontro diretto del Castellani. All'andata decise un grande Gervinho, domani l'ivoriano sarà certamente uno degli osservati speciali, al pari di Caputo. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventiseiesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, che inizierà stasera con la sfida tra Cagliari e Inter alla Sardegna Arena:

Bennacer torna a disposizione, come Domenico Maietta, la cui esperienza sarà certamente utile a un reparto apparso troppo spesso in difficoltà. Non ci saranno l'ex di turno Antonelli e neanche Mchedlidze, pertanto si va verso la conferma del 3-5-2. Da capire la situazione relativa al giovane Traorè (che potrebbe essere in ballottaggio con Acquah), altro uomo mercato che sinora si è messo in mostra ma che è stato al centro di polemiche in settimana.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.

Allenatore: Iachini.

Alessandro Bastoni è un rientro pesante in casa Parma. A disposizione, finalmente, anche il cileno Sierralta, che fin qui ha racimolato in campo soltanto pochi minuti. Altrettanto probabile è il ritorno di Antonino Barillà tra gli undici titolari, visto che il centrocampista reggino è stato risparmiato da D'Aversa nella scorsa gara contro il Napoli. In attacco chances per Siligardi, subentrato bene contro i partenopei e che dunque potrebbe conquistarsi una maglia da titolare.

PARMA (4-4-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Rigoni, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho

Allenatore: D'Aversa.