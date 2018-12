Le ultime su Empoli-Sampdoria: i probabili undici della sfida

Dopo aver ritrovato tutta la propria solidità difensiva con il successo sul Parma, la Sampdoria cerca altri tre punti molto importanti in casa dell'Empoli, formazione che in questo momento però nessuno vorrebbe incontrare: gli azzurri sono in gran forma e nonostante qualche assenza, proveranno a fare ancora la differenza. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del diciassettesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tutto nella giornata di domani e che inizierà con la sfida tra Lazio e Cagliari delle 12.30:

Bennacer a rischio panchina per una contusione, come ha specificato anche Iachini, con i dubbi che si concentrano tutti sul centrocampo. Non sembra essere ancora il momento di Ucan, quindi Capezzi, Acquah e Traorè dovrebbero essere le scelte dal primo minuto del mister.

Le parole di Iachini : "Ho in mente tante cose, stiamo portando avanti un paio di situazioni tattiche ma anche una crescita su quello che ci stiamo costruendo addosso. Valuterò meglio il da farsi cercando anche di tenere a mente che tra pochi giorni si torna in campo. La Gumina? E’ umile e lavora per la squadra, ma può fare ancora meglio. E’ contento? Dovrà esserlo quando segna tre gol a partita, ha margini importantissimi e deve impegnarsi col lavoro. Bennacer? Abbiamo un allenamento per valutarlo".

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Traorè, Capezzi, Acquah, Pasqual; La Gumina, Caputo.

Fuori Bereszynski, sulla destra di difesa ci sarà ancora Sala. In attacco ancora panchina per Defrel e Saponara, conferma vicina per Caprari e Ramirez. A centrocampo Barreto non verrà rischiato, quindi saranno ancora Praet, Ekdal e Linetty i titolari della linea mediana.

Le parole di Giampaolo : "Sala deve migliorare in alcune cose su cui sta lavorando. Sala si allena bene dall'inizio della stagione, come tanti. E' che non hanno molto spazio per mostrare quanto fatto in allenamento. Ne posso citare diversi che ora non hanno spazio. Barreto non è convocato perché ha avuto un piccolo problema. Il resto stanno tutti bene. Dobbiamo giocare tre partite in sette giorni e dobbiamo farlo al meglio contestualizzando i giocatori gara per gara".

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella.