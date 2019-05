Le ultime su Empoli-Torino: Caputo stringe i denti, Izzo recuperato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Centottanta minuti alla fine del campionato e tra Empoli e Torino ci sono in palio tre punti che hanno immenso significato per i rispettivi obiettivi di classifica. Gli azzurri devono coronare i due successi delle ultime settimane con un terzo, altrimenti sarà molto difficile pensare di rimanere in Serie A. Di fronte ci sarà però un Toro motivatissimo a centrare la qualificazione europea. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove le squadre si stanno allenando al massimo per la sfida di domenica, ore 15 al Castellani:

Alla sfida che vale una stagione non si può davvero mancare: Caputo stringerà i denti e andrà in campo nonostante il problema al piede, con Farias al suo fianco nel duo d'attacco. In difesa verso la conferma Dell'Orco ai lati di Veseli e Silvestre, ma c'è anche Maietta a disposizione. Occhio a Krunic, ispiratissimo nelle ultime settimane: potrebbe essere ancora una volta decisivo.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.

Allenatore: Andreazzoli.

Berenguer o Iago Falque per sostenere l'azione di Belotti, ancora unico punto di riferimento per l'attacco granata: Zaza dunque ancora destinato alla panchina, non è una novità. Così come non ci saranno novità nel resto della formazione: il ristabilito Izzo, reduce dall'influenza che lo aveva frenato ad inizio settimana, si schiererà nel trio centrale con Nkoulou e Moretti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Aina; Berenguer, Belotti.

Allenatore: Mazzarri.