Le ultime su Empoli-Udinese, i probabili undici della gara

© foto di Federico Gaetano

Altra sfida salvezza di importanza capitale per le squadre coinvolte al Castellani di Empoli: gli azzurri hanno cambiato guida tecnica e con Iachini proveranno a essere meno belli e più concreti già dalla sfida all'Udinese, reduce dalla beffarda sconfitta contro il Milan e pronta a riprendersi il maltolto nella non semplice sfida agli azzurri. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del dodicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del Benito Stirpe:

C'è curiosità e incertezza riguardo la prima formazione di Iachini, che pare però intenzionato a confermare il 4-3-1-2 rimettendo però La Gumina al fianco di Caputo e Zajc alle spalle del duo d'attacco. Probabile ripescaggio di Capezzi in cabina di regia e quindi panchina per Bennaccer.

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

Velazquez sta ragionando se far giocare Behrami davanti alla difesa con Mandragora mezzala o confermare l'italiano davanti alla difesa. Ter Avest potrebbe essere confermato a discapito di Pussetto, mentre in difesa più Wague che Opoku, reduce dalla disastrosa prova contro il Milan.

UDINESE (3-5-2): Musso; Samir, Troost-Ekong, Wague; Ter Avest, Mandragora, Behrami, Fofana, Larsen; De Paul, Lasagna