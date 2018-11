Le ultime su Fiorentina-Juventus, Pjaca e Pezzella le novità tra i viola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la Fiorentina, in particolare per il suo pubblico, è "la partita": a Firenze arriva infatti la Juventus, la più odiata tra le avversarie, l'occasione perfetta per mettere fine ad un digiuno di vittorie che dura da sei partite, domani saranno oltre due mesi. Sia Pioli che Allegri preparano delle novità rispetto all'ultimo impegno, con il livornese che deve gestire le forse dopo il successo di Valencia. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del quattordicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà domani sera con la sfida tra estensi e azzurri di Toscana:

Pezzella e Pjaca dovrebbero essere le novità più rilevanti in casa Fiorentina per la sentitissima sfida alla Juventus. Pioli ha chiarito che Gerson sarà ancora titolare ma a dispetto della sfida contro il Bologna, dovrebbe essere spostato a centrocampo col il croato più avanti. In difesa il rientro del capitano rispedisce Ceccherini in panchina.

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Pjaca, Simeone, Chiesa.

Alex Sandro non recupera e per la difesa i giochi sembrano fatti: Cancelo a destra, De Sciglio a sinistra con Bonucci-Chiellini al centro. Matuidi riprende il posto da titolare al centro con l'attacco dei tre tenori confermatissimo: Cristiano Ronaldo non ha chiesto di riposare quindi sarà ancora il punto di riferimento al fianco di Dybala e Mandzukic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.