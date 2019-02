Le ultime su Fiorentina-Napoli: i probabili undici della sfida

© foto di Federico De Luca

Il Napoli torna sul luogo del delitto, a distanza di un anno dal 3-0 firmato Simeone che di fatto consegnò lo Scudetto alla Juventus a danno degli azzurri: la formazione di Ancelotti, che nel frattempo ha sostituito Sarri, proverà a dimenticare quel brutto capitolo e avvicinare ulteriormente i bianconeri in classifica. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventitreesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra stasera e domenica, e che inizierà con la sfida tra Lazio ed Empoli delle 20.30:

Pioli prepara la sfida senza due squalificati pesanti come Benassi e Milenkovic, oltre all’infortunato Vitor Hugo. Difesa rivoluzionata quindi davanti a Lafont: sulle corsie Laurini e Biraghi, con Pezzella e Ceccherini al centro. A centrocampo ci saranno Gerson e Fernandes con Veretout. Davanti ancora Chiesa, Muriel e Simeone, col belga Mirallas a insidiare la titolarità dell'argentino.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Gerson, Edmilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Simeone (Mirallas).

Hamsik non sarà della gara, quindi toccherà ancora a Fabian Ruiz adattarsi da interno del 4-4-2. Allan al suo fianco e sugli esterni confermati Callejon e Zielinski. Qualche metro più indietro Hysaj e Mario Rui, con Maksimovic al centro della difesa al fianco di Koulibaly. Albiol infatti è ancora alle prese con una fastidiosa tendinite. Davanti la coppia Insigne-Milik, entrambi in gol contro la Sampdoria.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.