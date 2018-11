Le ultime su Fiorentina-Roma, i probabili undici della gara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'opaco pari contro il Torino, la Fiorentina torna nel suo fortino e prova a rifarsi contro la Roma, sconfitta in maniera nettissima l'anno passato ma all'Olimpico di Roma. I giallorossi, raggiunti in extremis dal Napoli nell'ultima sfida, recuperano Pastore e Kluivert per la sfida ai viola ma devono pensare anche alla sfida di Mosca, molto importante per il cammino europeo. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'undicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del San Paolo:

Pjaca, Gerson e Simeone si sono allenati benissimo, secondo Pioli: dovrebbero tornare titolare tutti nella sfida contro la Roma, con il tridente rivoluzionato dopo la prova deludente contro il Torino. Pjaca e Simeone comporranno dunque il tridente chiamato a dare fastidio alla rattoppata difesa di Di Francesco, mentre a centrocampo panchina per

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Pjaca, Simeone, Chiesa.

Allenatore: Pioli.

Schick ancora fuori, Dzeko sarà il riferimento offensivo della Roma a dispetto dell'imminente ritorno della Champions League, con la Roma che andrà a Mosca alla ricerca di tre punti fondamentali. Stando alle ultime, Di Francesco dovrebbe insistere col 4-2-3-1, adattando Cristante al fianco di Nzonzi, con Florenzi laterale basso e Kolarov sulla corsia opposta. Più Jesus che Manolas, che potrebbe essere risparmiato per la Champions.

ROMA (4-2-3-1): Olsen, Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Allenatore: Di Francesco.