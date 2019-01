Le ultime su Fiorentina-Sampdoria: dubbio modulo per Pioli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Reduci dalla settimana di Coppa Italia, con fortune opposte, Fiorentina e Sampdoria si sfidano al Franchi con l'allarme meteo che preannuncia un weekend non semplice in Toscana. Occasione speciale per Muriel, grande ex blucerchiato che esordirà in campionato sfidando diversi amici. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra la giornata di domani e domenica, e che inizierà con la sfida tra Roma e Toro delle 18:

Dubbio 3-5-2 o 4-3-3 per Pioli, che deve decidere se schierare Muriel o Mirallas: col belga sarebbe tridente, col colombiano duo d'attacco con Chiesa ad adattarsi come esterno del centrocampo a cinque. Vista la doppietta in Coppa Italia comunque, questa non sembra la soluzione favorita.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Simeone, Mirallas.

Possibile chance per Jankto a centrocampo, mentre davanti non dovrebbe essere ancora il momento di Gabbiadini, con Caprari confermato al fianco di Quagliarella. Ramirez sarà il titolare sulla trequarti, mentre in difesa spazio a Tonelli al fianco di Anderson.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Caprari, Quagliarella.