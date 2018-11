Le ultime su Frosinone-Cagliari, Vloet e Ionita dovrebbero partire dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altra sfida salvezza molto importante nel prossimo turno: a Frosinone i gialloazzurri non possono permettersi passi falsi contro il Cagliari, soprattutto alla luce del rendimento delle concorrenti. Ben più serena la posizione in classifica del Cagliari, che ha però l'occasione di salire ancora in classifica e allontanarsi dalla zona rossa. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del quattordicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà domani sera con la sfida tra estensi e azzurri di Toscana:

Moreno Longo deve riprendere la marcia in classifica, visto che Udinese ed Empoli si sono riprese e serve fare punti serve: per questo si tornerà al 3-4-2-1, si spera nei recuperi di Ciano e Capuano ma per il momento l'ipotesi è un rientro di Vloet tra i titolari al fianco di Campbell. Ciofani sarà ancora il titolare davanti, per Pinamonti nuova panchina.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Vloet, Campbell; Ciofani.

Due le strade per sostituire il "Pata" Castro, che ha praticamente concluso la stagione dopo la lesione al crociato sinistro: col doppio trequartista toccherebbe a Ionita avanzare al fianco di Joao Pedro con Dessena a centrocampo. Col ritorno alle due punte invece sarebbe Farias ad affiancare Pavoletti e il brasiliano alle spalle degli attaccanti.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Dessena, Bradaric, Barella; Ionita, Joao Pedro; Pavoletti.