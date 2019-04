Le ultime su Frosinone-Parma: tocca a Schiappacasse dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nove gare alla fine della stagione, ogni punto conta e anche tra Parma-Frosinone, gara di stasera, in palio c'è un successo che può contare molto. I ciociari si giocano tutte le residue speranze di salvezza nella sfida interna ai rivali crociati, con cui si giocarono la promozione diretta fino all'ultimo minuto nella scorsa Serie B, salvo poi salire ugualmente grazie ai playoff. Il Parma, reduce dai pesanti ko contro Lazio e Atalanta, cercherà di lasciarsi alle spalle una lista infinita di infortunati e ottenere un risultato importante contro una diretta concorrente.

Dopo le sconfitte con Empoli e SPAL, Baroni ha perso Federico Viviani a centrocampo, uscito malconcio dalla sfida con gli estensi. Le condizioni di chi ha giocato domenica verranno valutate tra l'allenamento di ieri e la rifinitura di oggi, ma i dubbi sembrano ridotti ad un paio di elementi. Uno tra Ariaudo e Capuano giocherà come centrale di sinistra, mentre Zampano è in vantaggio su Chibsah per un posto a centrocampo. In caso venisse preferito quest'ultimo, ex crociato peraltro, sarebbe Paganini a fare l'esterno.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Ariaudo; Zampano, Paganini, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Allenatore: Baroni.

E' un Parma in versione super rimaneggiata quella che si chiedeva il Frosinone stasera Benito Stirpe. La gara interna contro l'Atalanta ha il fatto ho portato solo infortuni ad Aversa che dovrà rinunciare a Bruno Alves e Gervinho per la sfida salvezza contro il Frosinone. Davanti dovrebbe toccherà Schiappacasse dal primo minuto. In difesa, senza Bruno Alves, toccherà a Gagliolo affiancare Bastoni nella difesa titolare, con Dimarco sulla corsia di sinistra e Iacoponi su quella di destra.

PARMA (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Gagliolo, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Siligardi, Schiappacasse.

Allenatore: D'Aversa.