Le ultime su Frosinone-Udinese: abbondanza in attacco per Tudor

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Match fondamentale in chiave salvezza per l'Udinese di Igor Tudor, che affronterà una squadra già retrocessa ma desiderosa di chiudere nel migliore dei modi una stagione sfortunata. Tanti dubbi per Baroni, soprattutto legati agli esterni di centrocampo: Paganini e Beghetto sembrano essere favoriti su Zampano e Molinaro, mentre Sammarco insidia Maiello nel ruolo di regista. Squalificato Sportiello, in porta ci sarà Bardi. Diversi ballottaggi anche in casa friulana: Pussetto, Okaka e Lasagna si contendono le due maglie da titolare in attacco, D'Alessandro e Zeegelaar dovrebbero agire sugli esterni. Fofana non recupera, Troost-Ekong potrebbe farcela.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, De Maio, Samir; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.