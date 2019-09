Le ultime su Genoa-Atalanta: Gasperini perde Toloi. Ilicic dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le due settimane di pausa dedicate alle nazionali, torna la Serie A, con diversi appuntamenti di spessore. A cominciare dalla sfida di Firenze, dove la Juventus ritrova la guida di Sarri, mentre l'Inter di Conte se la vedrà con l'Udinese. Un weekend di massima divisione particolarmente lungo, visto che si concluderà solo lunedì, con la disputa di Torino-Lecce alle 20.45. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno sabato in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Segui live e in esclusiva Genoa-Atalanta su DAZN! - CLICCA QUI e attiva il tuo mese gratis entro il 6/10/2019

Solo un paio di dubbi per Andreazzoli, che a centrocampo pensa a Saponara, tornato ad allenarsi in gruppo. Più probabile che ci sia spazio per Lerager, mentre in attacco Pinamonti e Kouamé, a dispetto della settimana passata in Nazionale. A sinistra invece si giocano un posto Barreca e Pajac, mentre a destra ci sarà ancora Ghiglione.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonnti, Kouamé.

Allenatore: Andreazzoli.

La sosta delle nazionali condiziona le scelte di Gasperini, che deve fare i conti anche con un infortunio decisamente sgradito, quello di Toloi. Fermatosi per un guaio muscolare, per il suo posto uno tra Djimsiti e Kjaer. Sulla sinistra dubbio Arana-Gosens, in attacco uno tra Muriel e Zapata, con l'ex viola favorito a partire dalla panchina.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

Allenatore: Gasperini.