Le ultime su Genoa-Atalanta: i probabili undici della sfida

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida incrociata tra ex sulle panchine di Genoa e Atalanta: chi ha fatto la storia dei rossoblù siederà su quella orobica, chi ha lasciato grandissimi ricordi in nerazzurra difenderà l'onore del Grifone. Genoa-Atalanta è anche e soprattutto la sfida tra Prandelli e Gasperini. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del diciassettesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tutto nella giornata di domani e che inizierà con la sfida tra Lazio e Cagliari delle 12.30:

Un paio di dubbi per Prandelli, che conferma il solito attacco Piatek-Kouamé e a centrocampo deve decidere tra Sandro e Veloso. Lapadula torna disponibile per la panchina, Criscito sarà invece a guida della difesa a tre, con Romulo laterale a destra del centrocampo a cinque.

Le parole di Prandelli : "Mi piace avere dubbi sulla formazione. Significa che i calciatori sono tutti sulla corda e si impegnano. Deve essere un Genoa voglioso, ma al contempo razionale. Individualmente siamo una buona squadra, dobbiamo crescere come gruppo. Al Genoa ho trovato altissime professionalità in ogni campo".

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.

Toloi è l'unico certo di un posto in difesa, i due rimanenti se li giocano Mancini, Palomino, Masiello e Djimsiti. Davanti Ilicic affianca Gomez alle spalle di Zapata, sulle corsie ancora Hateboer e Gosens. A centrocampo ancora De Roon e Freuler come riferimenti centrali.

Le parole di Gasperini : "Vincere fuori dà qualcosa in più al cammino di una squadra. C’è tutta la volontà di sfoderare una prestazione tra le migliori. I diffidati? Non tengo in alcun conto la presenza di tre diffidati come Gomez, Ilicic e de Roon. Dopo avremo la Juventus e il Sassuolo, ma è importante anche domani. Non possiamo fare calcoli. Manca Adnan che è in Coppa d’Asia, Palomino è tornato ad allenarsi col gruppo ed è in grado di giocare".

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.