Le ultime su Genoa-Cagliari: ancora Lapadula, Kouamè in panchina

Centottanta minuti alla fine del campionato e tra Genoa e Cagliari ci sono in palio tre punti molto importanti per la lotta salvezza. I padroni di casa devono reagire ai punti fatti dall'Empoli, che li mette a serio rischio Serie B in caso di mancato successo domani, contro i sardi di Maran, reduci però da tre sconfitte di fila e non ancora salvi matematicamente quando mancano due gare al gameover. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici hanno già espresso il proprio pensiero per la sfida di domani, ore 18:

Biraschi torna a disposizione di Prandelli che però non potrà contare su Lazovic e Mazzitelli. L’esterno e il centrocampista centrale non hanno recuperato per il match delicatissimo di domani sera e non rientrano nell’elenco dei convocati. Tanti dubbi per il tecnico rossoblu, come sottolineato in conferenza stampa, ma con l’esperienza di Pandev che potrà tornare utile in una sfida dove conterà molto avere sangue freddo. Assenza pensate in difesa dove non ci sarà lo squalificato Romero.

GENOA (3–5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic; Pereira, Lerager, Radovanovic, Veloso, Criscito; Pandev, Lapadula.

Allenatore: Prandelli.

Maran ha parlato in conferenza stampa di coabitazione possibile per Cerri e Pavoletti: la sfida col Genoa potrebbe essere un bel banco di prova, visto che in palio ci sono punti importanti per i rispettivi obiettivi. Possibile che a sedersi in panchina sia Joao Mario, con Barella ancora trequartista e Deiola-Cigarini-Ionita a centrocampo. Klavan va verso la conferma al centro della difesa, mentre l'avventura in Sardegna di Thereau sembra già finita: non è stato nemmeno convocato.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Ionita; Barella; Cerri, Pavoletti.

Allenatore: Maran.