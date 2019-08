Le ultime su Genoa-Fiorentina: dubbio centravanti viola, Ghiglione c'è

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'antipasto della prima giornata, la Serie A si concede subito il bis: tra stasera e domenica andrà in scena il secondo atto del campionato di massima divisione, prima della pausa per le nazionali e in attesa della fine del mercato. Alle 20.45 di stasera il derby emiliano tra Bologna e SPAL, domani il big match tra Juve e Napoli e domenica il derby di Roma: la carne sul fuoco non manca davvero. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno domani in vista della sfida di domenica sera, grazie ai nostri inviati sui campi:

Le ottime sensazioni date da Ghiglione all'esordio spingono l'esterno verso un'altra maglia da titolare nel 3-5-2 di Andreazzoli. Pinamonti e Kouamè saranno ancora le punte, mentre a centrocampo Lerager coprirà le spalle alle avanzate di Schone. Criscito centrale difensivo al fianco di Zapata e Romero.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouamé.

Allenatore: Andreazzoli.

Dubbio Boateng/Vlahovic per il posto di attaccante centrale, con l'ex Milan favorito dopo il bel gol contro il Napoli. A centrocampo Castrovilli si è guadagnato la riconferma a discapito di Benassi, mentre la vera novità dovrebbe arrivare in difesa, dove Dalbert è favorito per partire titolare sulla sinistra, con Venuti in panchina.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkivic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Sottil.

Allenatore: Montella.