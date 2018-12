Le ultime su Genoa-Fiorentina: Prandelli sfida il suo passato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Genoa di Cesare Prandelli ospita la Fiorentina, ex squadra del tecnico del grifone. Dopo il ko con il Cagliari il Genoa vuole tornare alla vittoria fra le mure amiche, dopo il bellissimo successo ottenuto con l'Atalanta nell'ultima gara interna. La Fiorentina invece cerca il riscatto dopo la sconfitta casalinga con il Parma.

Un solo dubbio per mister Prandelli, quello a centrocampo tra Sandro e Veloso. Bessa e Hiljemark pronti a completare il reparto, Romulo e Lazovic esterni. Davanti la collaudata coppia composta da Kouamé ed il capocannoniere Piatek

GENOA 3-5-2 - Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.

Mister Pioli deve rinunciare a Vitor Hugo e Gerson, entrambi squalificati dopo la gara con il Parma. In difesa spazio quindi a Ceccherini, in mezzo al campo lo svizzero Edimilson. Milinkovic e Mirallas restano ancora in dubbio: entrambi convocati, se non dovessero farcela spazio a Laurini e Pjaca.

FIORENTINA 4-3-3 - Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Edimilson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas.