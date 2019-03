Le ultime su Genoa-Frosinone: Prandelli pensa al ritorno al tridente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Frosinone si gioca le residue chances di salvezza in casa del Genoa, in uno scontro diretto che sembra avere un significato importante specie per gli ospiti, coi rossoblù che sono lontani dal terzultimo posto, ma che di certo non disdegnerebbero allontanarsi ulteriormente con un successo casalingo. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventiseiesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, che inizierà stasera con la sfida tra Cagliari e Inter alla Sardegna Arena:

Senza Favilli, Hiljemark, Lapadula, Mazzitelli, Prandelli non dovrebbe cambiare moltissimo nel suo Genoa: Biraschi e Criscito terzini, Romero e Zukanovic coppia centrale nella difesa dei titolarissimi, davanti possibile ritorno al tridente con Lazovic e Kouamè ai lati di Sanabria, ansioso di tornare a segnare.

GENOA (4-3-3): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé.

Allenatore: Prandelli.

Privo di Ghiglione, Baroni dovrà valutare le condizioni di Zampano, fermatosi per un pestone. Pronto Paganini, l'alternativa è dirottare Beghetto sulla corsia destra inserendo Molinaro dall'altra parte. In mezzo Viviani in vantaggio su Maiello in regia. Ballottaggio anche nel reparto offensivo, con Pinamonti che è più avanti di Ciofani per far coppia con Ciano.

FROSINONE (4-3-3): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Pinamonti, Ciano.

Allenatore: Baroni.