Le ultime su Genoa-Inter: è il giorno dell ritorno di Icardi

Nove gare alla fine della stagione, ogni punto conta e anche tra Genoa-Inter, gara di stasera, in palio c'è un successo che può contare molto. Di certo per i nerazzurri, reduci dal pesante ko contro la Lazio che ha lasciato strascichi anche sul morale, come evidenziato dalle esternazioni di Spalletti degli ultimi giorni. Torna Icardi e per il Genoa non può essere una bella notizia: ma Prandelli, dopo aver battuto la Juve, sogna un altro sgambetto ai danni di una big.

Dubbio tattico per il Genoa, l'idea è il 4-4-2 con Kouame-Sanabria davanti, l'alternativa è Sturaro sulla trequarti con una delle due punte fuori. Squalificato Criscito, ci sarà Pezzella come terzino sinistro. Nella formazione di Prandelli uno degli osservati speciali è Romero, pronto a sfidare in connazionale Icardi, con Zukanovic a dargli man forte.

GENOA (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lazovic, Radovanovic, Sturaro, Lerager; Sanabria, Kouame.

Per quanto riguarda i nerazzurri, è il grande giorno del rientro di Icardi: Spalletti rilancerà dall'inizio anche Nainggolan sulla trequarti, Politano e Perisic invece ai suoi fianchi. Fuori Vecino in mediana, dentro Brozovic-Gagliardini, dietro più Dalbert di Asamoah mentre in difesa è ancora out De Vrij. Pronto Miranda al posto dell'olandese.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.