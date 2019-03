Le ultime su Genoa-Juventus: tornano Cancelo-Pjanic. CR7-Dybala dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa vuole ripartire dopo la sconfitta di Parma. Radu è pronto a riprendere il posto da titolare, smaltita l'influenza dello scorso weekend. Pereira è in vantaggio su Biraschi per la maglia da titolare, in attacco tutto confermato con Sanabria insieme a Lazovic e Kouamé.

GENOA (4-3-3): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé.

La Vecchia Signora riparte dopo la rimonta in Champions League ai danni dell'Atletico Madrid. Tornano Pjanic e Cancelo dall'inizio, dopo aver scontato il turno di stop per squalifica. In campo anche Chiellini e Ronaldo, Kean dovrebbe avere spazio al posto di Mandzukic così come Dybala dovrebbe esserci dall'inizio. Solo panchina per Bernardeschi, idem Matuidi.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Emre Can; Dybala, Kean, Ronaldo.