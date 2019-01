Le ultime su Genoa-Milan, il paradosso: non sarà la gara di Piatek

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Piatek, con una maglia o con l'altra, non giocherà: è squalificato. Di certo nei prossimi due giorni si parlerà soprattutto del polacco, ma da domenica sera pensieri solo sulla sfida delle 15: in palio tre punti importanti sia per la salvezza che per la lotta per l'Europa. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra la giornata di domani e domenica, e che inizierà con la sfida tra Roma e Toro delle 18:

Detto di Piatek, mister Prandelli ha due soluzioni per affiancare Kouamè: Favilli, più prima punta, o Pandev, che sarebbe invece una sorta di falso nove. A centrocampo ancora spazio a Rolon, anche perché Hiljemark non è al top e Sandro dovrebbe partire.

GENOA (4-4-2): I. Radu; Biraschi, C. Romero, Zukanovic, Criscito; Romulo, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Favilli.

Suso ha saltato la trasferta di Gedda a causa della squalifica rimediata dopo l'espulsione contro la SPAL, ha lavorato duramente nei giorni scorsi e oggi ha svolto tutto l'allenamento con la squadra: lo spagnolo dovrebbe essere titolare nel tridente guidato da Cutrone, visto che difficilmente Higuain sarà ancora rossonero lunedì.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, R. Rodriguez; Mauri, Bakayoko, Paquetá; Suso, Cutrone, Calhanoglu.