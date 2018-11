Le ultime su Genoa-Napoli, i probabili undici della gara

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ivan Juric alla prova Napoli dopo Juve, Milan e Inter: coi nerazzurri la figura è stata però troppo pesante per essere digerita senza conseguenze, ecco quindi che contro gli azzurri il tecnico croato si gioca parecchio. Il Napoli vuole tre punti molto importanti dopo il pari in Champions League e visto il rimo in alta classifica non può permettersi di rallentare. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del dodicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del Benito Stirpe:

"Davanti giocano i due migliori" ha detto Juric in conferenza. Il tecnico si gioca molto e lo farà con Piatek-Kouamé, mentre a centrocampo possibile chance da titolare per Veloso, con Mazzitelli in ballottaggio. Criscito affiancherà Romero e Biraschi nella difesa a tre, mentre sugli esterni Pereira e Lazovic.

GENOA (3-5-2) Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Veloso, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamè.

Turn-over perpetuo per Ancelotti che cambia ancora anche in porta: tocca a Karnezis, mentre in difesa rientro da titolare rispetto alla Champions per Malcuit con Hysaj a sinistra. Hamsik e Allan a centrocampo, con Callejon e Zielinski sulle corsie, mentre davanti con Insigne dovrebbe esserci Milik anche se Mertens ha recuperato ed è tra i convocati.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.