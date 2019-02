Le ultime su Genoa-Sassuolo, prima da titolare per Sanabria. Torna Sensi

Genoa e Sassuolo arrivano entrambi da una vittoria convincente nell'ultimo turno di campionato, con il mercato che ha modificato il volto delle due formazioni, per il momento senza esito negativo. Prandelli vara il 4-4-2 con l'addio last minute di Romulo che modifica le fasce del Grifone. La difesa sarà la stessa vista contro l'Empoli con Zukanovic e Romero centrali, Biraschi e Criscito sulle fasce. A centrocampo, Sturaro potrebbe fare il proprio esordio stagionale in Serie A anche se è in ballottaggio con Pedro Pereira. Miguel Veloso è certo di un impiego al centro, come Lazovic e Bessa sempre più inamovibili per l'ex ct. In avanti, esordio dal primo minuto per Sanabria, arrivato per sostituire Piatek e già andato in gol al Castellani. Insieme a lui Kouamé.

De Zerbi deve fare i conti con l'assenza di capitan Magnanelli ma recupera sia Sensi che Duncan dal primo minuto. In difesa dovrebbe giocare Ferrari al posto di Peluso. Mentre in attacco, il ballottaggio è tra Boga e Djuricic, con il primo che è leggermente favorito dopo aver ben impressionato nello spezzone di gara della scorsa settimana. Anche Locatelli rischia il posto dal 1' nonostante la prima rete stagionale messa a segno nell'ultimo turno contro il Cagliari. Il tecnico neroverde potrebbe preferirgli Bourabia.

Probabili formazioni:

Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Sturaro, Miguel Veloso, Bessa; Kouamé, Sanabria. Allenatore: Prandelli

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Boga. Allenatore: De Zerbi