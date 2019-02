Le ultime su Inter-Bologna - Cedric titolare. Le prime scelte di Sinisa

Partita dai mille temi quella tra Inter e Bologna, a cominciare dalle difficoltà di Spalletti, sempre più al centro della critica dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Gli emiliani riscoprono Mihajlovic, che torna sulla panchina e si prepara a dare l'assalto alla salvezza.

I nerazzurri scenderanno in campo col 4-3-3 e con Cedric Soares, ultimo acquisto di gennaio, pronto a scendere in campo da titolare. A centrocampo Joao Mario si gioca il posto da titolare con Vecino anche se pare in netto vantaggio. Torna titolare anche Nainggolan dopo il rigore decisivo sbagliato contro la Lazio. Con Politano out per squalifica, Candreva giocherà ancora titolare. Dopo le voci di mercato e la contestazione di San Siro in Coppa, anche Perisic è pronto a scendere in campo tra i primi undici.

Il Bologna pescherà a piene mani dal mercato appena concluso mandando in campo alcuni degli ultimi acquisti arrivati per dare una svolta alla stagione. In difesa potrebbe giocare subito Lyanco al fianco di Danilo. A centrocampo confermato Soriano che scenderà in campo insieme a Poli e Pulgar. In avanti ci saranno Palacio, Santander e Sansone, divenuto subito titolare con Inzaghi e confermato anche dal tecnico serbo.

Probabili formazioni:

Inter (4-3-3): Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Joao Mario, Brozovic, Nainggolan; Candreva, Icardi, Perisic. Allenatore: Spalletti

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Palacio, Santander, Sansone. Allenatore: Mihajlovic