Le ultime su Inter-Chievo: Icardi titolare, dubbio modulo per Di Carlo

Una vittoria per tener dietro le inseguitrici e assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Mentre continuano a rincorrersi le voci su un possibile cambio in panchina al termine della stagione, l'Inter si prepara ad affrontare il ChievoVerona al Meazza. Icardi dovrebbe tornare titolare nell'attacco nerazzurro; gli squalificati D'ambrosio e Brozovic dovrebbero essere sostituiti da Cedric Soares e Joao Mario, in ballottaggio con Gagliardini. In difesa ci sarà Miranda (de Vrij conta di recuperare per il Napoli), mentre Vecino potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Borja Valero. Dubbio modulo per Di Carlo: il Chievo dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2, con Depaoli e Leris esterni e Vignato alle spalle di Meggiorini e Stepinski.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Valero, Joao Mario; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Chievo (3-4-1-2): Semper; Andreolli, Cesar, Barba; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Meggiorini, Stepinski.