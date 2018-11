Le ultime su Inter-Genoa, i probabili undici della gara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Deluso dal ko patito a San Siro contro il Milan, il Genoa di Juric ci riprova. I rossoblù saranno nuovamente di scena al Meazza, stavolta per sfidare un'Inter lanciatissima, che va a caccia addirittura della settima vittoria consecutiva in campionato dopo aver schiantato la Lazio con una prova di forza. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'undicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del San Paolo:

Inevitabile turn-over in casa nerazzurra, con l'Inter che in settimana sfiderà il Barcellona in una sfida molto importante per il cammino dei nerazzurri in Champions League. Potrebbe riposare anche Icardi, con Lautaro Martinez pronto a fare da riferimento offensivo. Nainggolan torna in gruppo ma non partirà titolare, con Spalletti che vuole preservarlo per la sfida ai blaugrana.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic, Lautaro Martinez.

Allenatore: Spalletti.

Clamorosa ipotesi riposo per Piatek, che potrebbe godere per la prima volta di un turno di stop: con Kouamé dunque spazio a Pandev, col polacco che nell'ultima sfida al Milan ha giocato forse la sua peggiore prestazione. Possibile inserimento in cabina di regia per Sandro, mentre in difesa conferma per il giovane Romero.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Gunter; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Pandev.

Allenatore: Juric.